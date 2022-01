Buitenhuis nu écht weg bij IJsselmeervogels

In 2018 kreeeg de verdediger geen contractverlenging aangeboden van de technische commissie. Later werd zijn contract alsnog verlengd. In 2020 moest hij opnieuw vertrekken. Toen waren geldschieters bereid om het budget eenmalig te verhogen, waarna Buitenhuis een nieuw contract tekende. Dit was wel tegen het zere been van de technische commissie, die later in het seizoen zou opstappen. Buitenhuis heeft bij de technische commissie aangegeven meer tijd aan zijn gezin en eigen onderneming te willen besteden.