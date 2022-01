Van de Zandschulp geeft zichzelf nu meer kans tegen Medvedev

Waar Van de Zandschulp op de US Open zijn doorbraak beleefde, voelt het een grandslamtoernooi later "comfortabel" om twee wedstrijden te winnen. "Toen was iedere ronde die ik won een geweldig gevoel. De eerste keer is het altijd wat spannender en niemand kende me eigenlijk. Toen waren het ook close wedstrijden die ik won, nu ging de eerste ronde redelijk soepel en was het in de tweede ronde een halve opgave. Jan-Lennard Struff en Richard Gasquet waren jongens waarvan je dacht dat die van jou moesten winnen, nu is het misschien andersom."