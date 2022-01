Op 11-jarige leeftijd, in 2011, trok Mallahi voor het eerst het shirt van FC Utrecht aan. Hij kwam toen over van Elinkwijk, nadat hij daarvoor al bij Zwaluwen Utrecht 1911 had gespeeld. Mallahi doorliep bij FC Utrecht vervolgens alle jeugdteams, voordat hij met Jong FC Utrecht op 24 november 2017 zijn debuut maakte in het betaalde voetbal.