FC Utrecht moet tij keren tegen Sparta: 'We moeten meedogenlozer zijn'

Komende zomer loopt het contract van Hake, die in oktober 2020 John van den Brom opvolgde, af. Of de Drent ook volgend seizoen nog trainer is in de Galgenwaard lijkt af te hangen van de eindstand. "We hebben aan het begin van het seizoen gezegd dat we het beter willen doen dan vorig jaar. Dat betekent dat we eigenlijk vijfde moeten worden", zegt Van Seumeren daarover.