Van de Zandschulp was de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel. Een dag eerder werd hij al uitgeschakeld in het dubbelspel . Samen met Robin Haase verloor hij in de tweede ronde van het Spaanse koppel Andujar/Martínez met 6-3 en 7-6. De Veenendaler keert nu terug naar Europa, waar hij over iets meer dan een week meedoet aan het indoortoernooi van Montpellier. Daarna maakt hij zijn opwachting op het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam.