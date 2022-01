In een persbericht van DOVO zegt Arends dat het een lastige keuze was. "In Woerden heb ik een succesvol halfjaar gehad. We zijn koploper en heb daar onder een goede coach veel gespeeld. Toch kan ik de kans om weer voor DOVO te mogen spelen niet laten lopen. Ik heb veel vertrouwen in het team, de trainer en het blijft toch mijn cluppie. Ik kan dan ook niet wachten om, als de maatregelen het toelaten, weer voor een vol Panhuis te mogen spelen."