In de zomer wordt Janssen 36 jaar. Ook zijn contract bij FC Utrecht loopt dan af. De club heeft nog wel een optie om er een jaar aan toe te voegen. Het woord stoppen neemt Janssen nog niet in de mond. "Ik ben met nu bezig. Het seizoen is nog heel lang. Over een tijdje gaan we weer de balans opmaken. Het is belangrijk dat FC Utrecht zo snel mogelijk omhoog gaat, daar moeten we alle energie in stoppen."