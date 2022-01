Eemland, dat derde staat in de ereklasse, had op eigen veld weinig inbreng tegen nummer acht The Dukes. Bij rust keek de ploeg van trainer Sven Bulens tegen een 8-22 achterstand aan en dat verschil groeide in de tweede helft verder. Met twee try's in de slotfase wist Eemland de schade enigszins te beperken: 20-34.