Vorig seizoen eindigde UZSC in de reguliere competitie bovenaan maar werd de ploeg in de halve finale van de play-offs om de landstitel uitgeschakeld. "Dat is het lastige. Wanneer heb je je piekmoment en hoe bereid je je daarop voor. Vorig jaar hadden we dat piekmoment mogelijk te vroeg. Die moet nu later liggen", aldus De Ruijsscher. "We hoeven nu nog niet ultra-scherp te zijn, dat moeten we in de play-offs zijn."