Cavaljé wil verlengen bij ZPC Amersfoort

Cavaljé staat sinds een jaar aan het roer bij ZPC Amersfoort. De oefenmeester lijkt zeer welwillend te staan tegen een langer verblijf. "We zijn nog in onderhandeling. Volgende week hebben we weer een gesprek. We zijn mooi aan het bouwen en daar geef ik graag een vervolg aan", aldus de oefenmeester tegen RTV Utrecht.