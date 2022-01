Ook de mannenwedstrijd werd beslist in een sprint. Gary Hekman finishte als eerste na 125 rondes. Niels Immerzeel uit Wilnis werd zeventiende, Bart Hoolwerf uit Eemdijk 28ste en Willem Hoolwerf uit Eemdijk 39ste. Evert Hoolwerf, die afwezig was in Eindhoven, uit Eemdijk is de beste regiogenoot in het algemeen klassement met een achtste plaats.