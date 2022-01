LIVEBLOG: Douvikas brengt FC Utrecht op voorsprong tegen Sparta

- Sparta - FC Utrecht werd 41 keer eerder gespeeld. FC Utrecht won 11 keer in Rotterdam, Sparta hield drie keer de volle buit in eigen huis.

- Van de laatste acht wedstrijd wist FC Utrecht slechts eenmaal te winnen.

- Bij Sparta speelt Adrián Dalmau. De Spaanse spits maakte vorige maand de overstap van Utrecht naar Rotterdam. Vorige week wist Dalmau bij zijn debuut voor Sparta gelijk te scoren.

- Bij Sparta staat Henk Fraser aan het roer. In zijn tijd als speler kwam hij in actie voor FC Utrecht. Ook Sparta-speler Bart Vriends heeft een verleden bij FC Utrecht.

- Eerder dit seizoen wist FC Utrecht in eigen huis met 4-0 te winnen van de Rotterdammers.