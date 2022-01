FC Utrecht wint overtuigend van zwak Sparta

Door de winst staat FC Utrecht weer zevende in de eredivisie. Nummer acht Cambuur is op zaterdag 5 februari in Stadion Galgenwaard de eerstvolgende tegenstander van de Utrechters. Volgende week is er geen speelronde in de eredivisie omdat het een internationaalspeelmoment is in de kalender van de FIFA. De UEFA heeft echter besloten hier geen gebruik van te maken.