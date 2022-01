Middenvelder Sander van de Streek was na de 0-3 zege niet alleen opgelucht over het resultaat, maar ook over de manier waarop de overwinning werd gepakt. "Dit moet de ondergrens zijn", sprak Van de Streek in Namen en Rugnummers. "We zaten er vandaag goed bovenop. We hebben heel weinig weggegeven. Verdedigend stonden we goed waardoor we konden toeslaan vanuit de counter."