Foto's van topsporters die strijden om een titel op een echte berg met echte sneeuw die echt uit de lucht is komen vallen, dat is wat ik voor me zie. Het is er gewoon nog niet van gekomen. Maar ik hou het in mijn achterhoofd. En tot die tijd fotografeer ik gewoon lekker verder in het groene gras van ons eigen platte landje. Waar ik trouwens van tijd tot tijd ook wel eens een snowboardster tegenkom.