Pessel & Boonen: 'De wil om te winnen is terug'

UTRECHT - FC Utrecht heeft sinds dit voetbalseizoen zijn eigen Waldorf en Statler. FC Utrecht-supporters van het eerste uur Appie Boonen en Paul Pessel geven wekelijks hun ongezouten mening over de club. Afgelopen weekend boekte FC Utrecht eindelijk weer eens een zege. De club won met 0-3 van Sparta, nadat het vijf wedstrijden op rij niet had weten te winnen. Is het lek boven? Wie moet volgend seizoen de trainer worden? Is het maar beter zoals Ihattaren naar Ajax gaat? En wat is er aan de hand met de grasmat in de Galgenwaard? Zomaar een paar vragen die revue passeren. Kijk zelf!