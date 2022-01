Rodny Hofman keert na ruim 10 jaar terug bij DOVO

"Ik ben blij dat de overgang nu officieel is", zegt Hofman. "Op zaterdag voetballen vond ik toch het fijnst, dus die wens is in vervulling gegaan. DOVO biedt mij die kans en de club is dan ook geen onbekende voor mij. Ook met een hoop jongens heb ik al eens samengespeeld. Als we weer gaan voetballen dan gaan we ons met deze groep handhaven in de derde divisie, daar twijfel ik niet over."