Coach honkballers Quick vindt nieuwe competitie-opzet 'niet helemaal fair'

Wat Frolijk vooral een nadeel vindt is dat zijn ploeg in de nieuwe competitie-opzet te weinig wedstrijden speelt tegen de topteams. "Wij zijn een ploeg in opbouw, en dan kan je heel veel leren van spelen tegen grote ploegen." In de nieuwe opzet speelt Quick twaalf wedstrijden tegen de topteams, in de oude opzet waren dat er 24.