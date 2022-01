Sportlust-trainer Patrick Loenen: 'Dan moeten we maar kampioen worden'

De integrale tekst die de tweede en derde divisionisten per mail ontvingen:Beste CVTD verenigingen,Afgelopen vrijdag is bij de persconferentie vanuit de overheid aangegeven dat er geen beperkingen meer op het buitensporten zijn. Hierdoor kunnen alle selecties weer vol in training om tot een competitiehervatting te komen. Een plezierige ontwikkeling dat de trainingen in ieder geval weer hervat kunnen worden.

De KNVB heeft in hun Corona update op 14 januari aangegeven dat er na de volgende persconferentie, op dinsdag 25 januari, meer duidelijkheid gegeven kan worden over het verder verloop van de competitie. Op maandag 17 januari is kort overleg geweest tussen de KNVB en de verschillende belangenverenigingen om, naar aanleiding van de laatste persconferentie, elkaars meningen te peilen over de gevolgen voor de competities.

Tot op heden heeft de KNVB altijd de wens uitgesproken om de competitie in zijn geheel uit te spelen. Voor de Divisies zou dat inhouden dat er nog 20 reguliere speelrondes te spelen zijn, plus nog tot 3 inhaalmomenten om bestaande achterstanden weg te werken. Qua weekenden zal het dus krap worden, maar is het niet onmogelijk om de reguliere competitie uit te spelen. Het zal echter dan niet haalbaar zijn om aan het einde van de reguliere competitie, nog een nacompetitie te spelen. Toch is het streven wel om niet een derde competitie op rij verloren te laten gaan. We hopen dat de clubs ook het belang zien van een afgeronde competitie.

Om de reguliere competitie in zijn geheel uit te spelen, zijn er enkele consequenties:

? Vanaf 5 februari zullen eerst de achterstanden weggewerkt worden.

? Hierna zal iedere weekend nodig zijn voor competitiewedstrijden, dus ook met Carnaval

? Er zal een dubbel weekend met Pasen en Pinksteren gespeeld worden en mogelijk ook op Hemelvaartsdag

? Eventuele nieuwe afgelaste wedstrijden zullen altijd doordeweeks ingehaald moeten worden

? Er zal tot 18 of 25 juni doorgespeeld worden

? Er zal geen nacompetitie zijn. Hierdoor degraderen de onderste 2 (niet BVO) clubs rechtstreeks en promoveert alleen de kampioenen van de Derde Divisies

? Ook indien er geen publiek aanwezig mag zijn vanuit de overheid, zullen wedstrijden doorgaan

Natuurlijk is bovenstaande afhankelijk van de mogelijkheden die de overheid ons zal bieden de komende persconferentie en is het uiteindelijk de KNVB die het finale besluit neemt hoe de competitie hervat zal worden. Toch willen we jullie input meenemen richting de KNVB. Hiertoe willen we uiterlijk 24 januari een reactie krijgen op onderstaande vraag:

Is uw club bereidt zich te committeren aan het uitspelen van de hele competitie, gegeven bovengenoemde randvoorwaarden? Zo niet, dan zouden we graag willen weten waarom niet.

Voor de volledigheid willen we nog aangeven dat er op dit moment nog geen uitgewerkt plan B is, mocht het uitspelen van de hele competitie (vanuit overheidswege) niet meer haalbaar zijn.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur CVTD