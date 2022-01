FC Utrecht verhuurt aanvaller El Azrak

El Azrak maakte nog niet zijn debuut in de hoofdmacht van FC Utrecht. Voor Jong FC Utrecht kwam hij 49 keer in actie waarin hij vijf keer scoorde. "Voor de ontwikkeling van Rayan is het goed om, na enkele seizoenen in onze beloftenploeg, nu kennis te maken met voetballen in een eerste elftal en de dynamiek die daarbij komt kijken. Daarnaast zijn we blij dat Rayan nog een jaar langer aan onze club verbonden blijft", aldus technisch directeur Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht.