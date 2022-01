KNVB en voetbalclubs willen meer publiek en later stoppen

De versoepeling, die deze week ingaat, gaat niet ver genoeg, vinden de betrokkenen die woensdag overleg hadden. KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie, clubs en de supportersverenigingen spreken zich ook uit voor een 'sluitingstijd' van 23.00 uur in plaats van 22.00 uur. "We richten ons daarom samen met de cultuur-, sport- en evenementensectoren tot de Tweede Kamer en gaan met Tweede Kamerleden in gesprek met de vraag of zij nu het kabinet om het perspectief kunnen vragen dat wij, maar ook andere sectoren nodig hebben", aldus een woordvoerder van de voetbalbond.