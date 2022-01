Amateurvoetbal komend weekeinde grotendeels weer van start

De KNVB neemt vrijdag een besluit over hoe de amateurcompetities uit de A-categorie worden uitgespeeld. De afgelopen twee seizoenen werden de competities in de betreffende klassen voortijdig beëindigd en was er geen sprake van promotie of degradatie. "Vanwege het feit dat wij ons grote zorgen maken of deze competities met volledige nacompetitie nog afgewerkt kunnen gaan worden, worden op dit moment de scenarios nader bekeken", meldt de KNVB.