Hoogland staat in de derde divisie B op dit moment twaalfde. De club is nog niet veilig want het gat met hekkensluiter DEM is slechts zes punten. "Hoofdklasse is voor Hoogland al heel goed. Maar nu ze in de derde divisie spelen willen ze daar natuurlijk blijven. Het doel zal dan ook handhaven zijn. We weten wat we kunnen en wat we niet kunnen."