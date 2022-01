Saestum is de ongeslagen koploper van de topklasse. De vrouwen uit Zeist krijgen te maken met de nummer zes van de eredivisie ADO Den Haag. "We zijn de underdog maar ook niet kansloos. Het afgelopen jaar hebben we twee keer tegen ze geoefend. We wonnen met 1-0 en we verloren met 6-0. Van de tien wedstrijden zullen zij er zeven winnen. We geloven erin dat we zaterdag kunnen winnen."