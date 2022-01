"Het is wel even wennen, ja", lacht Veerman na zijn debuut in de met 1-1 gelijkgespeelde oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles . De aanvaller kwam na een uur in het veld als vervanger van Mimoun Mahi. "Rond de laatste wedstrijd met Heerenveen werd ik op de hoogte gesteld en twee dagen later ben ik hier. Het ging ineens heel erg snel. Dus nu is het in plaats van de Afsluitdijk over richting Heerenveen iedere dag via de rondweg Amsterdam naar Utrecht."