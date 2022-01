Kampong verlengt met vijf dragende spelers

De beste keeper van Nederland, David Harte staat al 10 seizoenen voor Kampong in de goal. "Kampong is mijn familie. Ik voel me hier volledig op mijn plek en ben dan ook blij dat ik nog meerdere jaren het doel van Kampong mag verdedigen." Ook International Jip Janssen, berucht om zijn snoeiharde corner, is blij dat hij nog 4 jaar bij Kampong speelt. "Sinds de jeugd speel ik al bij Kampong. Ik wil dan ook niks anders dan uitkomen voor Kampong en strijden voor prijzen met dit prachtige team. Daarbij is dit de omgeving waar ik mezelf optimaal kan verder ontwikkelen."