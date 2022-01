Jumbo-Visma langer door met Scheperkamp

Scheperkamp, die zich momenteel in Peking voorbereidt op zijn eerste Olympische Spelen, is na Tijmen Snel de tweede schaatser die vanuit het Development Team van Team Jumbo-Visma wordt overgeheveld naar de hoofdmacht van Team Jumbo-Visma. De Hilversummer verwacht echter niet dat er veel zal veranderen. "We opereren als één team en proberen elkaar beter te maken, ongeacht of je van het Development Team bent of van de hoofdploeg."