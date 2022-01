Doelman List tekent bij IJsselmeervogels

Wat volgde was een overstap naar Telstar in 2017, maar al snel verloor hij het plezier in het voetbal, waardoor hij zich richtte op zijn studie en in de buurt ging voetballen. Die club in de buurt werd OFC Oostzaan en het seizoen daarna Fortuna Wormerveer. Laatstgenoemde club voetbalt Maarten List tot op heden en is hij bezig aan zijn vierde seizoen.