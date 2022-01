Fabian de Keijzer voelt zich thuis onder de lat bij FC Utrecht: 'De trainer zei voor het seizoen al dat ik voor mijn kans moest gaan'

Inmiddels is die kans dus gekomen en De Keijzer heeft hem met beide handen gegrepen. Maarten Paes is naar Amerika vertrokken en daarmee heeft hij eigenlijk alleen nog maar concurrentie van Eric Oehlschlägel. "Eric is een hele goede keeper in 1-op-1 situaties, dat is zijn kwaliteit. Dat zou ik wel van hem willen hebben", vertelt De Keijzer in Een Berg Sport, "Al is dat ook wel een van mijn sterke punten, maar in Duitsland hebben ze het echt tot kunst verheven."