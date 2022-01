Vrouwen Saestum uitgeschakeld in KNVB Beker: 'Verschil was klein'

Voor rust was Simone van der Weerd nog dicht bij een Zeisterse treffer, maar de bal vloog op de lat. "Ik heb wel echt het gevoel dat er meer in had gezeten. Vooral in de eerste helft. Het viel net allemaal verkeerd. Het is toch anders dat je met een 1-2 achterstand de rust in gaat", aldus Van der Weerd. "In de tweede helft had ik het gevoel dat ADO speelde om de nul te behouden. Het werd ook conditioneel moeilijker."