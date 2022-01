Rugbyers URC flink onderuit tegen CAS: 'Wel goed rugby gezien', ruime zege Eemland

Bij rust keek URC tegen een 5-14 achterstand aan. In de tweede helft maakte CAS er 8-38 van. "De eindscore suggereert dat het een flink pak slaag is. Maar we hebben goed rugby laten zien", aldus coach Luc Visser na afloop. "Dat viel op een gegeven moment wel weg. De doelen die wij onszelf hadden gesteld hebben we wel gehaald. Het is zaak voor ons om 80 minuten goed te spelen."