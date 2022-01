FC Utrecht verkoopt Kasius aan Bologna

Kasius stapte in de zomer van 2018 over van ADO Den Haag naar FC Utrecht, waar de rechtsback in de Onder 17-ploeg begon. De jeugdinternational maakte daarna deel uit van de Onder 19-equipe in de Domstad, voordat hij werd toegevoegd aan de Jong FC Utrecht-selectie. Met de Utrechtse beloftenploeg speelde hij 7 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, alvorens hij tijdens de winterstop van het vorige seizoen op huurbasis de overstap maakte naar FC Volendam.