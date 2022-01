Marathon Cup 11: Bart Hoolwerf wint in Utrecht na broederstrijd

Op schaatsbaan De Vechtsebanen in Utrecht, waar weer publiek welkom aanwezig mocht zijn, was er een kopgroep van tien die de rest op een ronde had gezet. Bart en Evert Hoolwerf zaten daarbij. Uiteindelijk bracht een sprint de beslissing. Bart kwam als eerste over de streep, Evert was de nummer twee en Sjoerd den Hartog eindigde als derde. Het was de eerste zege voor Bart in de Marathon Cup van dit seizoen.