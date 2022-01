UZSC en ZPC Amersfoort boeken overwinning in eredivisie

Bij ZPC Amersfoort - PSV eindigde de eerste periode in 3-2. In de tweede periode werd niet gescoord. In de laatste twee periodes sloegen de Amersfoorters een gaatje, wat uiteindelijk resulteerde in de winst. Gergely Palotás en Milán Börcsök waren gedeeld topschutter bij ZPC Amersfoort met drie doelpunten.