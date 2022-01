IJsselmeervogels legt aanvaller Hak vast

Op de website van IJsselmeervogels legt technisch directeur Erwin van der Lugt de keuze voor Hak uit. "Hij is tweebenig en voegt met zijn enorme snelheid extra mogelijkheden aan onze voorhoede toe. Hij traint sinds de herstart van de trainingen met ons mee en heeft indruk op ons gemaakt. Gezien het drukke programma dat ons nog te wachten staat, gaat hij zeker speeltijd krijgen en daarin zullen we ook in gesprek blijven over een eventueel vervolg."