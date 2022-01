Mats Marree, speler van Schaerweijde, geeft aan dat zijn ploeg zich volgend seizoen serieuzer gaat bezighouden met zaalhockey. "In het begin van het seizoen hadden we de afspraak dat je op vakantie kon, dus dat we iets ruimer waren in een keer een training missen. Maar dat zag je terug in het ritme. De laatste twee weken hebben we het weer opgepakt en begon het te lopen. Volgend jaar gaan we het vanaf het begin serieuzer aanpakken, want winnen is natuurlijk veel leuker dan een paar keer verliezen."