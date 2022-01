Arts aan de slag als techniektrainer bij FC Utrecht: 'Op het lijf geschreven'

Als spelers speelde Arts tussen 2001 en 2003 28 duels voor FC Utrecht. Nu 19 jaar later keert hij terug in de Domstad. "Ik ben er heel erg blij mee. Eind december belde Robin Pronk mij op. Hij legde mij uit wat de bedoeling is met de opleiding en wat daarin mijn rol zou zijn. Ik zou een mooie toevoeging zijn als techniektrainer bij de onder 15 tot en met de onder 18", vertelde Arts in Namen en Rugnummers. "Die is mij op het lijf geschreven'