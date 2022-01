Ihattaren op huurbasis naar Ajax

Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, vertelt op de site van zijn club over het aantrekken van Ihattaren: "Hij is nog maar 19 jaar en geldt als een van de grootste talenten van ons land. Alleen heeft hij door omstandigheden al erg lang geen wedstrijden gespeeld. Bij ons gaat hij bij Jong Ajax verder werken aan zijn fitheid. Daar kan hij vervolgens laten zien dat hij nog altijd de goede speler is die we kennen. Ik ben erg benieuwd. Wij bieden hem deze kans en wij gaan hem helpen, maar het begint natuurlijk bij hemzelf en dat weet hij."