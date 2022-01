Puck Pieterse wereldkampioen veldrijden bij beloften

"Het was een enorme strijd", kijkt Pieterse terug. "We bleven elkaar aanvallen, maar niemand slaagde erin weg te komen. Mijn plan was in de laatste ronde nog eens vol aan te zetten op de klim. Ook daar lukte het niet. Later had ik even een kleine voorsprong. Maar toen Shirin weer aansloot, wist ik dat het op een sprint zou aankomen."