Van de Zandschulp moest het in Melbourne in de derde ronde afleggen tegen Daniil Medvedev, de nummer 2 van de wereld. De Rus bereikte net als vorig jaar de finale, maar daarin was Rafael Nadal zondag in vijf sets te sterk. De Spanjaard veroverde zijn 21e grandslamtitel en is daarmee nu alleen recordhouder.