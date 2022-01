Scheperkamp en een groot deel van de Nederlandse olympische ploeg zijn al vijf dagen in China. "De grootste angst om corona te krijgen is wel weg, maar er zijn natuurlijk nog steeds gevallen van mensen die hier aankomen en dan positief zijn. Daarvoor moeten we uit blijven kijken, want in de eetruimte zit je met z'n allen bij elkaar", vertelt hij. "Dan proberen we gewoon afstand te houden. Het blijft opletten."