Oefenduels: GVVV wint van DVS'33, gelijkspel Hoogland tegen derdeklasser

Hoofdklasser Eemdijk verloor op eigen veld een oefenduel van derde divisionist Sparta Nijkerk met 1-2. Sparta Nijkerk was in de eerste helft op 0-1 voorsprong gekomen. In de 69e minuut maakte Frank Heus er vervolgens 1-1 van namens de thuisploeg. Die stand stond slechts drie minuten op het scorebord. In de 72 minuut bepaalde Gilbrano Plet namens Sparta Nijkerk de eindstand op 1-2.