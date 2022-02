Judoka Korrel begint 2022 in Parijs: 'Medailles winnen is het doel'

Korrel komt in Parijs uit in de klasse tot 100 kilogram. "Mijn doel is om in de komende periode mijzelf weer bij de top 4 op de wereldranking te voegen. Dus dat betekent medailles winnen op de toernooien waar ik aan mee doe. Het is een nieuwe jaar, een nieuw hoofdstuk in mijn carrière en er is niks mooiers om dit weer in Parijs af te trappen!"