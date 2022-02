Leon ter Wielen naar WHC

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Leon ter Wielen vervolgt zijn voetballoopbaan bij WHC. De doelman gaf vorige week al aan dat hij na dit seizoen vertrekt bij Spakenburg. WHC uit Wezep was in de jaren '70 een toonaangevende club in het zaterdagvoetbal, maar speelt tegenwoordig in de 1e klasse.