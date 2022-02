Alleen Tadmine mist competitiehervatting IJsselmeervogels

De Gunst had echter met één factor geen rekening gehouden. "Van de bijna drie maanden dat we stilgelegen hebben, heb ik alleen de laatste drie weken met de volledige groep mogen trainen." Of we zaterdag in Groesbeek dus écht de hand van De Gunst gaan zien, is afwachten. De ploeg is volgens De Gunst wel fitter dan in november. "Fitter dan de tegenstander hoop ik."