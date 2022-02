IJsselmeervogels haalt Ten Have

Volgens technisch directeur Erwin van de Lugt is Pim een betrouwbare, snelle verdediger die door zijn profopleiding weet wat het is om op topniveau te presteren. "Dit seizoen speelt hij voornamelijk in het hart van de defensie, maar hij heeft de afgelopen jaren ook al op beide backposities gespeeld. Met Pim hebben we daarmee een nuchtere verdediger die op alle posities in de verdediging kan spelen. Dat maakt hem multi-inzetbaar en dat is geen overbodige luxe."