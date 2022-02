Taurus en VV Utrecht boeken overwinning in eredivisie

Taurus had weinig in te brengen in de eerste set en verloor die met 13-25. Vervolgens bogen ze de achterstand in sets om in een voorsprong door met 25-22 en 25-21 te winnen. Ook in de vierde set waren de teams aan elkaar gewaagd. De gasten trokken aan het langste eind met 27-29, waardoor een vijfde set de winnaar moest bepalen. Taurus pakte die met 15-12. Hans van Westrienen was topschutter bij Taurus met 22 punten.