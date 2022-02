Fortissimo fors onderuit tegen SEW: 'We waren makke lammeren'

Na het duel van Fortissimo was het lang stil in de kleedkamer. "Er was wel te zeggen na zo'n wedstrijd", begint coach Ronald van de Kamp. "Bij SEW is een bom ontploft. Alleen de trainer is daar nog. De rest van de staf is weg. Dan weet je dat het daar niet gezellig is en dat dat kan betekenen dat een tegenstander helemaal uit elkaar ploft bij een tikje."