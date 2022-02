Judoka Korrel grijpt net naast podiumplek in Parijs

Eerder wist Korrel in poule B te winnen van de Kroaat Zlatko Kumric maar vervolgens verloor hij van de Japanner Kentaro Iida. In de herkansing wist hij nog wel te winnen van de Zwitser Daniel Eich maar in de strijd om een podiumplek moest Korrel dus zijn meerdere erkennen in Turoboyev.