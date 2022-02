Voormalig nummer 1 van de wereld lovend over tennisser Van de Zandschulp

VEENENDAAL - Tennisser Botic van de Zandschulp kan in aanloop naar het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam mooie woorden in zijn zak steken van Andy Murray. De voormalig nummer één van de wereld zegt over de Veenendaler en de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor: "Ze zijn aanvallende spelers, die het de afgelopen anderhalf jaar goed doen."